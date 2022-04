April 1, 2022 / 02:53 PM IST

ముంబై: చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ఆల్ రౌండ‌ర్ డ్వెయిన్ బ్రావో.. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో కొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా ఘ‌న‌త సాధించింది. ఐపీఎల్‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు బ్రావో 171 వికెట్ల‌ను త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. గ‌తంలో ఈ రికార్డు ల‌సిత్ మ‌లింగ పేరిట ఉంది. ల‌క్నోతో గురువారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బ్రావో ఈ ఘ‌న‌త‌ను అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక సంఖ్య‌లో వికెట్ల‌ను తీసిన బ్రావోకు కంగ్రాట్స్ చెబుతూ చెన్నై కెప్టెన్ జ‌డేజా ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు.

Bouquets of 💛 for DJ 🌹from the Super fam!

📹 Celebrating the highest wicket taker in IPL! #LSGVCSK #WhistlePodu #Yellove 🦁 @DJBravo47 pic.twitter.com/aCwRGzcDA0

