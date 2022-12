December 4, 2022 / 09:27 PM IST

KL Rahul : బంగ్గాదేశ్‌తో ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా జ‌రిగిన‌ మొద‌టి వ‌న్డేలో భార‌త జ‌ట్టు అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాలైంది. దాదాపు విజ‌యం ఖాయ‌మైన వేళ ఒక్క క్యాచ్ జార‌విడిచి మ్యాచ్ చేజార్చుకుంది. 43వ ఓవ‌ర్‌లో ప‌దో వికెట్ తీసే అవ‌కాశాన్నిభార‌త్ చేజేతులా పోగొట్టుకుంది. శార్థూల్ ఠాకూర్ బౌలింగ్‌లో మొహ‌ద్ హ‌స‌న్ మిరాజ్ ఫైన్ లెగ్ దిశ‌గా భారీ షాట్ ఆడాడు. బంతి గాల్లోకి లేవ‌డంతో క్యాచ్ అందుకునేందుకు కీప‌ర్ కేఎల్ రాహుల్ ప‌రుగెత్తాడు. అత‌ను ఆ క్యాచ్ ప‌ట్టుకుంటాడ‌ని అంతా అనుకున్నారు. చేతిలో ప‌డిన బంతిని అత‌ను జార‌విడిచాడు. ఆ త‌ర్వాతి బంతికే మిరాజ్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ కూడా మిస్ చేశాడు. దాంతో, త‌న‌కు దొరికిన రెండ్‌ లైఫ్‌ల‌ను మిరాజ్‌ స‌ద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. 39 బంతుల్లో 38 ర‌న్స్ చేసి బంగ్లాను ఒంటి చేత్తో గెలిపించాడు. దాంతో ఆ క్యాచ్ ప‌ట్టి ఉంటే భార‌త్ గెలిచేది అంటూ చాలామంది సోష‌ల్‌మీడియాలో రాహుల్‌పై విమ‌ర్శలు చేస్తున్నారు.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన భార‌త్ 186 ర‌న్స్‌కు ఆలౌట్ అయింది. ష‌కిబుల్ హ‌స‌న్ 5, హెబ‌డాత్ హొసేన్ 4 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. మిరాజ్ సంచ‌ల‌న ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో బంగ్లా 4 ఓవ‌ర్లు మిగిలి ఉండ‌గానే ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించింది. మిరాజ్, ముస్తాఫిజుర్ క‌లిసి ప‌దో వికెట్‌కు 51 ప‌రుగులు జోడించారు. ఈ విజ‌యంతో మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో బంగ్లాదేశ్ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. రెండో వ‌న్డే బుధ‌వారం జ‌ర‌గ‌నుంది.

When DK keeps you feel Pant is better, when pant keeps you feel DK is better and then comes the Chad KL Rahul, when he does keeping it feels like anyone is better. #INDvsBAN #INDvsBangladesh pic.twitter.com/iVou0FvU39

— Gully Cricketer (@cricketcoast) December 4, 2022