March 24, 2022 / 04:03 PM IST

స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ న‌టించిన పుష్ప (Pushpa)లోని చూపే బంగార‌మాయెనే శ్రీవ‌ల్లి (Srivalli Song) పాట ఏ రేంజ్‌లో పాపుల‌ర్ అయిందో ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. పుష్ప‌రాజ్‌, శ్రీవల్లి ఈ సాంగ్‌లో వేసిన డ్యాన్స్ కు విప‌రీత‌మైన క్రేజ్‌ వ‌చ్చింది. చిన్నా, పెద్దా, సెల‌బ్రిటీల‌నే తేడా లేకుండా అంద‌రూ శ్రీవ‌ల్లి పాట‌ను హ‌మ్ చేస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతూనే ఉన్నాయి.

ఇటీవ‌లే బాలీవుడ్ భామ‌ విద్యాబాల‌న్ కూడా శ్రీవ‌ల్లి హిందీ పాట‌కు అదిరిపోయే డ్యాన్స్ చేసి ఔరా అనిపించింది. తాజాగా బీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ (Sourav Ganguly) సౌర‌వ్ గంగూలీ (దాదా) ఇదే పాట‌కు స్టెప్పులేశాడు. గంగూలీ జీ బంగ్లాలో ప్ర‌సార‌మ‌య్యే దాదాగిరి అన్ లిమిటెడ్ రియాలిటీ షోకు హోస్ట్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. షో పార్టిసిపెంట్స్ తో క‌లిసి శ్రీవ‌ల్లి పాట‌కు డ్యాన్స్ చేశాడు గంగూలీ. ఈ ఎపిసోడ్ ప్రోమో ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

#BCCI President Sourav Ganguly does #AlluArjun𓃵 Srivalli Step From Pushpa on the Sets of Dadagiri Unlimited ! #PushpaTheRule

Video Courtesy: Zee Bangla pic.twitter.com/BIvYJzwTEG

— Debayan Bhattacharyya (@Debayan9696) March 23, 2022