January 29, 2023 / 04:42 PM IST

Wow cat | పెంపుడు జంతువులు వాటి యజమానుల పట్ల చెప్పలేనంతగా విశ్వాసం చూపుతాయి. వారు ఏం చేప్పినా వింటాయి. కొట్టినా పెద్దగా పట్టించుకోవు. అదే సమయంలో యజమానులు ఏదైనా ఆపదలో ఉంటే.. వెంటనే అవి రంగంలోకి దిగుతాయి. వాటి స్థాయిలో అవి చేతనైనంత సాయం చేస్తుండటం మనం చూస్తుంటాం.

మిగతా పెంపుడు జంతువులతో పోలిస్తే పిల్లులు ప్రత్యేకం. పిల్లులు యజమాని వద్ద గారాలుపోతూ ఇల్లంతా తిరుగుతుంటాయి. అలాంటి ఓ అందమైన పిల్లి.. తన యజమానికి మాటలు రాకపోవడంతో సంజ్ఞల భాష నేర్చుకున్నది. రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లిన యజమానితో టేబుల్‌పై కూర్చుని.. సంజ్ఞలతో మాట్లాడుతూ తనకు ఆకలిగా ఉన్నదని.. ఆహారం పెట్టమని వేళ్లను నోటి వైపునకు కదుపుతూ చెప్తున్నది. యజమానిని పిలుస్తూ ఆహారం అందివ్వమని మరీ చెప్తుండటం ఆకట్టుకుంటున్నది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

When this deaf man’s cat realized that meowing was useless, he learned to communicate with him through signs pic.twitter.com/YfPRD8rRN2

— Historic Vids (@historyinmemes) January 28, 2023