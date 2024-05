May 28, 2024 / 07:11 PM IST

T20 World Cup 2024 : తొలిసారి టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించిన కెన‌డా(Canada) అద‌ర‌గొట్టింది. వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లో బల‌మైన నేపాల్‌(Nepal)ను చిత్తుగా ఓడించింది. నికోల‌స్ కిర్ట‌న్ ఆర్ధ శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్క‌గా.. ర‌వీంద‌ర్‌పాల్ సింగ్ 41 ప‌రుగుల‌తో రాణించాడు. అనంతరం పేస‌ర్ డిల్లాన్ హెలిగ‌ర్స్ నాలుగు(4/20) వికెట్ల‌తో ఆసియా జ‌ట్టును బెంబేలెత్తించాడు. దాంతో, కెన‌డా 63 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. మ‌రో వామ‌ప్ మ్యాచ్‌ల్లో ఒమ‌న్, న‌మీబియాలు విజ‌యం సాధించాయి.

ఒమ‌న్ ప‌సికూన ప‌పువా న్యూ గినియా(PNG)పై మూడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పీఎన్‌జీ జ‌ట్టు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. ఒమ‌న్ కెప్టెన్ అకీబ్ లియాస్ 3 వికెట్ల‌తో ప్రత్య‌ర్థి బ్యాట‌ర్ల‌కు క‌ళ్లెం వేశాడు. అనంత‌రం 138 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ జీష‌న్ మ‌ఖ్సూద్ 42 బంతుల్లో 45 ర‌న్స్‌తో రాణించాడు. చివ‌ర్లో మ‌హ‌మ్మ‌ద్ న‌దీమ్(22 నాటౌట్) దంచ‌డంతో ఒమ‌న్ మ‌రో ఐదు బంతులు ఉండ‌గానే మ్యాచ్ ముగించింది.

