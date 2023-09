Watch: నిటారుగా నిలిచిపోయిన రైడ్‌.. తలకిందులుగా వేలాడిన సందర్శకులు

September 25, 2023 / 06:38 PM IST

ఒట్టావా: అమ్యూజ్‌మెంట్ పార్క్‌లోని ఒక రైడ్‌లో సమస్య వల్ల అది నిటారుగా నిలిచిపోయింది. దీంతో ఆ రైడ్‌పై ఉన్న వారు సుమారు అరగంట పాటు తలకిందులుగా వేలాడారు. (People stuck upside down on ride) కెనడాలో అంటారియోలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శనివారం రాత్రి 10.40 గంటలకు వాఘన్‌ నగరంలోని వండర్‌ల్యాండ్ అమ్యూజ్‌మెంట్ పార్క్‌లో లంబర్‌జాక్ రైడ్‌ మొరాయించింది. సాంకేతిక సమస్య వల్ల అది నిటారుగా నిలిచిపోయింది. దీంతో ఆ రైడ్‌ ఎక్కిన సందర్శకులు రాత్రి 11.05 గంటల వరకు తలకిందులుగా వేలాడారు. వారంతా హాహాకారాలు చేస్తూ భయాందోళన చెందారు.

కాగా, స్పందించిన పార్క్‌ నిర్వాహకులు కొంత సమయంలో ఆ రైడ్‌ను సరి చేశారు. దీంతో సుమారు అరగంట పాటు తలకిందులుగా వేలాడిన వారంతా బతుకుజీవుడా అనుకుంటూ దాని నుంచి బయటపడ్డారు. ఆ రైడ్‌పై చిక్కుకున్న వారిలో అక్కా తమ్ముడైన 15, 11 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న అంబులెన్స్‌ సిబ్బంది రైడ్‌పై చిక్కుకున్న సందర్శకులకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. చెస్ట్‌ పెయిన్‌ ఉన్నట్టు చెప్పిన ఇద్దరిని ఆ పార్క్‌లోని చికిత్సా కేంద్రానికి తరలించారు. వారికి ఎలాంటి వైద్య చికిత్స అవసరం లేకపోవడంతో అనంతరం పంపివేశారు.

మరోవైపు సందర్శకుల భద్రత తమ తొలి ప్రాధాన్యత అని ఆ అమ్యూజ్‌మెంట్‌ పార్క్‌ పేర్కొంది. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో ఆదివారం ఆ రైడ్‌ను మూసివేసింది. కాగా, ఆ రైడ్‌పై చిక్కుకున్న సందర్శకులు తలకిందులుగా వేలాడిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

People were stuck upside down for more than 30 minutes on this ride at Canada’s Wonderland 😳 pic.twitter.com/47dMaDMqFE

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) September 24, 2023