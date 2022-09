September 9, 2022 / 04:12 PM IST

న్యూఢిల్లీ : స‌ఫారీ కారును ఏనుగు ఛేజ్ చేస్తున్న టెర్రిఫైయింగ్ వీడియో నెటిజ‌న్లను షాక్‌కు గురిచేస్తోంది. ఏనుగు త‌రుముతుండ‌టంతో స‌ఫారీ డ్రైవ‌ర్ వాహ‌నాన్ని వేగంగా రివ‌ర్స్ చేస్తుండ‌టం ఈ వైర‌ల్ వీడియోలో ప్ర‌తి ఒక్క‌రినీ ఉత్కంఠ‌కు లోనుచేస్తుంది. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సాకేత్ బ‌దోలా ట్విట్ట‌ర్‌లో ఈ వీడియోను షేర్ చేయ‌గా ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఏనుగు వెంటాడుతున్నా సంయ‌మ‌నం కోల్పోకుండా స‌ఫారీ డ్రైవ‌ర్ వాహ‌నాన్ని పూర్తి కంట్రోల్డ్‌గా రివ‌ర్స్ చేయ‌డం ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఏమాత్రం త‌డ‌బాటు లేకుండా డ్రైవ‌ర్ వ్య‌వ‌హ‌రించ‌డం ప్ర‌శంస‌నీయ‌మ‌ని నెటిజ‌న్లు కామెంట్ చేశారు. ఏనుగు ఎందుకు అస‌హ‌నంగా ఆగ్ర‌హంగా ఉందనేది అధికారులు విచారించాల‌ని ఈ వీడియోకు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

Credits to the driver for his skills and keeping his cool. Not an easy situation to be in.

However, authorities should investigate the reason behind the elephant’s irritation. pic.twitter.com/KSR4XF6nlZ

— SAKET (@Saket_Badola) September 9, 2022