Baby Movie| టాలీవుడ్ యువ నటుడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం బేబి (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య(Vaishnavi chaitanya) కథనాయికగా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన సాంగ్స్‌కు, టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్‌ (Baby Trailer)ను లాంఛ్ చేశారు.

ఆనంద్‌ దేవర కొండ, వైష్ణవి చైతన్య మధ్య చిన్న నాటి ప్రేమ, ఆ తర్వాత వైష్ణవి కాలేజ్‌ స్టడీస్‌ కోసం టౌన్‌కు రావడం, అక్కడ విరాజ్‌ అశ్విన్‌(Viraj Ashwin) పరిచయం కావడం.. ఆ తర్వాత ముగ్గురు మధ్య ఎలాంటి ట్రయాంగిల్‌ లవ్ ట్రాక్‌ నడిచిందనే నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో చెప్పాడు డైరెక్టర్‌. ఫ్రెష్‌ ఫీల్ అందించేలా సాగుతున్న ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

అయితే ఈ సినిమా విషయంలో మొదటి నుంచి హీరోయిన్‌ని డీ గ్లామరస్‌గా (Dee Glamorous) చూపిస్తున్నార‌ని సోష‌ల్ మీడియాలో నెగిటివ్ కామెంట్స్ వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ట్రైలర్‌లో కుడా హీరోయిన్‌ అలానే ఉంద‌ని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలో ఇలాంటి డీ గ్లామరస్‌గా రోల్స్ ఇంత‌కుముందు కుడా వ‌చ్చాయని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేయ‌గా.. ఈ కామెంట్ల‌పై యంగ్ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ సాలిడ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ‘ఇలాంటి కామెంట్స్ నిజానికి అనవసరం. సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి అంటూ’ ఆనంద్ మాస్ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వైర‌ల్‌గా మారింది.

బేబి నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఓ రెండు మేఘాలియా, దేవరాజా పాటలు నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబట్టి ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తున్నాయి. బేబి టీజర్‌ కూడా సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. బేబి చిత్రాన్ని మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఆనంద్‌ దేవరకొండ దీంతోపాటు గమ్‌ గమ్‌ గణేశాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. బేబి జులై 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Hot take, but mostly an unnecessary / woke take.

Maybe you can watch the movie and then comment before jumping the gun. https://t.co/qfk5JGZCok

