HIT-2 Movie | బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకున్న హిట్-2.. డబుల్‌ హ్యట్రిక్‌ సాధించిన అడివిశేష్‌..!

December 5, 2022 / 01:32 PM IST

HIT-2 Movie Breakeven Completed | ఎలాంటి అంచనాల్లేకుండా రిలీజై అనూహ్య విజయం సాధించిన చిత్రాల్లో ‘హిట్’ ఒకటి. విశ్వక్‌సేన్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి సైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహించాడు. కరోనాకు ముందు రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఘన విజయం సాధించింది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ రిలీజైంది. అడివిశేష్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం డిసెంబర్‌ 2న రిలీజై పాజిటీవ్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఓపెనింగ్‌ డే నుండి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర దూసుకుపోతుంది. మొదటి పార్టుకు మించి సెకండ్‌ పార్టును సైలేష్‌ కొలను మరింత థ్రిల్లింగ్‌గా తెరకెక్కించాడు. కాగా తాజాగా ఈ చిత్రం బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకుంది.

‘హిట్-2’ మూవీ ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌ పూర్తయ్యేలోపు రూ.28.1 కోట్లు సాధించి బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమాతో అడివిశేష్‌ డబుల్ హ్యట్రిక్‌ సాధించాడు. క్షణం, అమితుమి, గూఢాచారి, ఎవరు, మేజర్‌ వంటి హిట్‌ చిత్రాల తర్వాత హిట్‌-2 కూడా విజయం సాధించడంతో అడివిశేష్‌ ఖాతాలో డబుల్‌ హ్యట్రిక్‌ చేరింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్‌టీఆర్‌ మాత్రమే ఈ ఫీట్‌ సాధించాడు. ఇక ఇప్పుడు అడివిశేష్ కూడా ఈ ఘనత సాధించడంతో ఈయన అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.

సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం హిట్‌ యూనివర్స్‌లో భాగంగా తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో అడివిశేష్‌కు జోడీగా మీనాక్షీ చౌదరీ నటించింది. కోమలి ప్రసాద్‌, రావు రమేష్‌ కీలకపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై హీరో నాని, ప్రశాంత్ తిపిరినేని నిర్మిస్తున్నారు. ఇక మూడో పార్ట్‌లో నాని కథానాయకుడిగా నటించనున్నాడు.

BLOODY BLOCKBUSTER #HIT2 breaks even in 3 DAYS in all areas with a WORLDWIDE GROSS of 28.1 CR 🔥🔥

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 5, 2022