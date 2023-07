July 26, 2023 / 07:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ : బైక్స్‌పై స్టంట్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తే క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు త‌ప్ప‌వ‌ని ఢిల్లీ పోలీసులు త‌మ అధికారిక ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో ఓ వీడియోను (Viral Video) పోస్ట్ చేస్తూ పౌరుల‌ను హెచ్చ‌రించారు. సోష‌ల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం ఇలాంటి ప్ర‌మాద‌క‌ర స్టంట్స్ చేయ‌రాద‌ని ఢిల్లీ పోలీసులు ప్ర‌జ‌ల‌ను కోరుతూ ఈ పోస్ట్‌కు క్యాప్ష‌న్‌గా ఇచ్చారు.

ఈ క్లిప్‌లో త్రీ ఇడియట్స్ నుంచి జానే న‌హీ దేంగే తుఝే సాంగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఓ వ్య‌క్తి బైక్‌ను న‌డుపుతుండ‌గా ఇద్ద‌రు మ‌హిళ‌లు వెనుక కూర్చుని ఉండ‌టం క‌నిపిస్తుంది. ఈ ముగ్గురూ అమీర్ ఖాన్ స్టార్‌గా తెర‌కెక్కిన బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ హిట్ మూవీ సీన్‌ను రీక్రియేట్ చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించ‌డం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. వీరిలో ఏ ఒక్క‌రూ హెల్మెట్ ధ‌రించ‌క‌పోవ‌డంతో వీరి ఫీట్‌ను చూసి ఢిల్లీ పోలీసుల‌కు చిర్రెత్తుకొచ్చింది.

AAL IZZ NOT WELL if you drive or ride dangerously for the sake of reels!@dtptraffic #DriveResponsibly pic.twitter.com/JWO3pLDiWv

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 24, 2023