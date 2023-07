July 5, 2023 / 01:51 PM IST

ముంబై: ఎన్సీపీ రెబ‌ల్ నేత అజిత్ ప‌వార్(Ajit Pawar) వ‌ర్గం ఇవాళ త‌మ బ‌లాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించింది. ముంబైలోని బాంద్రాలో ఉన్న ఎంఈటీ సెంట‌ర్‌లో అజిత్ ప‌వార్ త‌న ఎమ్మెల్యేల‌తో క‌లిసి భారీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. శ‌ర‌ద్ ప‌వార్‌కు గుడ్‌బై చెప్పి మ‌హా ప్ర‌భుత్వంలో మంత్రి ప‌ద‌విని అజిత్ ప‌వార్ చేప‌ట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం ముంబైలో శ‌ర‌ద్ ప‌వార్‌, అజిత్ ప‌వార్ వ‌ర్గాలు బ‌ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో పాల్గొన్నాయి. వైబీ చౌహాన్ సెంట‌ర్‌లో శ‌ర‌ద్ ప‌వార్ శ్రేయోభిలాషులు అక్క‌డ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. సుప్రియా సూలే నేతృత్వంలో ఆ మీటింగ్ జ‌రిగింది.

#WATCH | Maharashtra's Deputy CM Ajit Pawar and leaders of his faction display a show of strength as they gather at MET Bandra in Mumbai for a meeting of NCP. pic.twitter.com/AXwBouBqFv

— ANI (@ANI) July 5, 2023