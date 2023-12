December 25, 2023 / 11:21 AM IST

YouTuber Kamiya Jani | ప్ర‌ముఖ యూట్యూబర్, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ కామియా జానీ (Kamiya Jani) గురించి ప్ర‌త్యేకంగా ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. ‘కర్లీ టేల్స్‌’(Curly Tales) అనే యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌తో ఇండియా వైడ్ పాపుల‌ర్ అయ్యి విశేషంగా ఫాలోవ‌ర్స్‌ను సాధించుకుంది. రాహుల్‌ గాంధీ, ఆదిత్య థాకరే, మహేంద్ర సింగ్ ధోని, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ వంటి ప్ర‌ముఖుల‌తో కామియా ఇంట‌ర్వ్యూలు చేయ‌గా.. యూట్యూబ్‌లో రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ దక్కించుకున్నాయి. అయితే ఇటీవల కామియా జానీ ఒడిశాలోని పూరి జగన్నానాథుడి ఆలయాన్ని సందర్శించి అక్క‌డ ఒక వీడియో తీసిన‌ విషయం తెలిసిందే. అయితే బీఫ్ (గొడ్డు మాంసం) తినే కామియాను ఆలయంలోకి ఎలా అనుమ‌తించారంటూ ఒడిశా ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ నేత‌లు ప్ర‌శ్నించారు. దీంతో చిన్న‌గా ఉన్న ఈ వివాదం చిలికి చిలికి గాలి వానగా మారింది.

దీనిపై ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ క్షమాపణలు చెప్పాలని బీజేపీ నేత‌లు డిమాండ్ చేశారు. మ‌రోవైపు కామియా జానీపై చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఒక సాంస్కృతిక సంస్థ ఢిల్లీలో ప్రదర్శన కూడా నిర్వహించింది. అయితే పరిస్థితి చేజారుతుంది అన్న నేపథ్యంలో కామియా జానీ దీనిపై వివరణ ఇచ్చింది.

నేను బీఫ్ (గొడ్డు మాంసం) తిని ఆలయంలోకి వెళ్లిన‌ట్లు వ‌స్తున్న వార్త‌లు అబ‌ద్దం. నేను ఆరోజు కేరళలో బీఫ్ తినలేదు. ఆ వంటకం అక్కడ ఫేమస్ అని చూపించాను అంతే. దీనికి ఆధారంగా ఒక వీడియో కూడా పెట్టాను. అక్క‌డ నేను చనగాల క‌ర్రీతో (Chikpeas) తిన్నాను. తాను హిందువునని, ఎప్పుడూ గొడ్డు మాంసం తినలేదని.. అలాగే బీఫ్ తిన‌డం గురించి ప్రచారం చేయలేదని చెప్పుకోచ్చింది.

అయితే దీనిపై నెటిజ‌న్లు స్పందిస్తూ.. బీఫ్ తిని ఆలయంలోకి వెళ్లడం అనేది కొందరు తప్పు అంటుండగా.. మరికొందరు బీఫ్ తిని ఆలయంలోకి వెళ్లడం తప్పు కాదంటున్నారు. అలాగే బ్రిటన్ ప్రధాన మంత్రి రిషి సనక్(Britain Prime Minister Rishi Sanak) బీఫ్ తిని ఆలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రశ్న బీజేపీ వారికి రాలేదా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. మ‌రో నెటిజన్ ఆహారం ఏదైన ఆహారం (Food is Food) లాగానే చూడాల‌ని.. ఆహారంలో కూడా మంచి చెడు అంటూ ఉండ‌దని మ‌రో నెటిజన్ రాసుకోచ్చాడు.

In the wake of the recent controversy, it is important that I put out real facts and the truth ✌️🙏 This one incident, in no way, will shake my pride in my country and its rich culture 😊 I am and will always be a proud Indian 🇮🇳 Jai Jagannath 🙏 pic.twitter.com/q2shoexreT

— Curly Tales (@CurlyTalesIndia) December 24, 2023