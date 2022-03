March 17, 2022 / 03:54 PM IST

ఢిల్లీ మెట్రో రైలు కారిడార్ చాలా పెద్ద‌ది. దేశంలోనే అతి పెద్ద మెట్రో కారిడార్ అది. ఢిల్లీలో ఎక్క‌డికెళ్లినా మెట్రో సౌక‌ర్యం ఉంటుంది. మెట్రో ద్వారా ఢిల్లీ మొత్తాన్ని క‌వ‌ర్ చేయొచ్చు. తాజాగా ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ ఉద్యోగి ప్ర‌ఫుల్ సింగ్.. గిన్నిస్ వ‌రల్డ్ రికార్డ్ సాధించాడు. ఢిల్లీలోని అన్ని మెట్రో స్టేష‌న్ల‌లో అతి త‌క్కువ స‌మ‌యంలో ప్ర‌యాణించి ఈ రికార్డును ప్ర‌ఫుల్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ ప‌రిధిలో ఉన్న మొత్తం 254 స్టేష‌న్ల‌ను.. 348 కిలోమీట‌ర్లు.. 16 గంట‌ల 2 నిమిషాల్లో ప్ర‌ఫుల్ క‌వ‌ర్ చేశాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు అంత త‌క్కువ స‌మ‌యంలో.. మెట్రో స్టేష‌న్లు అన్నింటినీ.. క‌వ‌ర్ చేసిన వాళ్లు ఎవ‌రూ లేరు. దీంతో ప్ర‌ఫుల్ సింగ్ గిన్నిస్ బుక్‌లోకి ఎక్కేశాడు.

ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ పేరు చిర‌స్థాయిలో గిన్నిస్ బుక్‌లో ఉండేలా.. కృషి చేసిన ప్ర‌ఫుల్ సింగ్.. ఢిల్లీ మెట్రో రైల్‌లో ప‌నిచేయ‌డం గ‌ర్వ‌కార‌ణ‌మ‌ని ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేష‌న్.. త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో ఫోటో షేర్ చేసింది. దీంతో ఆ ఫోటో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

DMRC employee Prafull Singh has entered into the Guinness World Records for recording the ‘Fastest time to travel to all Metro stations’. This makes him the first person to travel to 254 stations covering 348 kms in just 16 hrs 2 minutes. DMRC family is proud of Prafull’s feat. pic.twitter.com/RswgUBgANi

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 15, 2022