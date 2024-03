Watch: బస్తాలు జారి మీద పడటంతో చిక్కుకున్న మహిళ.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

March 17, 2024 / 03:04 PM IST

ముంబై: ఆహార ఉత్పత్తుల బస్తాలు జారి ఒక మహిళపై పడ్డాయి. ఆ బస్తాల మధ్య చిక్కుకున్న ఆమె సహాయం కోసం కేకలు వేసింది. (Woman Gets Trapped in Grain Sacks ) అక్కడే ఉన్న కూలీలు వెంటనే స్పందించారు. క్షణాల్లో బస్తాలను తొలగించారు. వాటి కింద చిక్కుకున్న ఆ మహిళను కాపాడారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. వాషి ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ కమిటీ (ఏపీఎంసీ) గోడౌన్‌లో ఒక మహిళ చీపురుతో ఊడ్చసాగింది.

కాగా, అక్కడ వరుసగా పేర్చిన సుమారు 50 బస్తాలు జారీ ఆ మహిళపై పడ్డాయి. దీంతో ఆమె ఆ బస్తాల మధ్య చిక్కుకున్నది. కాపాడాలంటూ కేకలు వేసింది. ఆ సమయంలో అక్కడున్న కూలీలు వెంటనే స్పందించారు. నిమిషాల వ్యవధిలో ఆ బస్తాలను తొలగించారు. వాటి కింద చిక్కుకున్న ఆ మహిళను కాపాడారు. గాయపడిన ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి అడ్మిట్‌ చేశారు. మరోవైపు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#Maharashta | Woman Gets Trapped After Grain Sacks Fall On Her, Then This Happened pic.twitter.com/Y86d77r65d

— Athar Hudawi (@AHudawi13732) March 17, 2024