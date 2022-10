October 1, 2022 / 05:24 PM IST

ముంబై: సుమారు రూ.5 కోట్ల విలువైన కొకైన్‌ను ఒక మహిళ చెప్పుల లోపల దాచింది. పసిగట్టిన కస్టమ్స్‌ అధికారులు ఆ శాండిల్స్‌ను కత్తిరించి అందులో దాచిన కొకైన్‌ను బయటకు తీశారు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబై అంతర్జాతీయ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. సెప్టెంబర్‌ 29న ఒక మహిళ విదేశాల నుంచి విమానంలో ముంబైకి వచ్చింది. అయితే ఆమె ధరించిన శాండిల్స్‌పై కస్టమ్స్‌ అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. పులి చర్మం డిజైన్‌లో ఉన్న ఆ మహిళ శాండిల్స్‌ను కత్తిరించారు. దీంతో దాని లోపల దాచి ఉంచిన 490 గ్రాముల కొకైన్‌ను బయటపడింది. కస్టమ్స్‌ అధికారులు దీనిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కొకైన్‌ విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో రూ.4.9 కోట్లు ఉంటుందని తెలిపారు. అనంతరం ఆ మహిళను అరెస్ట్‌ చేయడంతో కోర్టు జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ విధించింది.

మరోవైపు కస్టమ్స్‌ అధికారులు ఆ మహిళ ధరించిన శాండిల్స్‌ను కత్తిరించి అందులో దాచిన కొకైన్‌ను బయటకు తీసిన వీడియోను రికార్డు చేశారు. కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Mumbai Airport Customs on September 29 intercepted a pax carrying 490 grams of cocaine worth Rs 4.9 crore ingeniously concealed in a special cavity made in her sandal. Pax arrested & remanded to judicial custody: Customs pic.twitter.com/SfgX0Uvx25

