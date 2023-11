November 1, 2023 / 05:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నిద్రపోతున్న మామ గదికి నిప్పంటించేందుకు ఒక మహిళ ప్రయత్నించింది. (Woman Allegedly Sets Father-In-Law’s Room On Fire) ఆ వృద్ధుడు నిద్ర నుంచి మేల్కొని మంటలు చూసి షాక్‌ అయ్యాడు. మంచానికే పరిమితమైన ఆ వ్యక్తికి అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగలేదు. ఈ షాకింగ్‌ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఒక మహిళ కాలుతున్న పేపర్‌ వంటి వస్తువును నిద్రిస్తున్న మామ గదిలోని బెడ్‌పైకి విసిరింది. వృద్ధుడైన ఆ వ్యక్తి మంటల కాంతికి నిద్ర నుంచి మేల్కొన్నాడు.

కాగా, దీనిని వీడియో తీసిన వ్యక్తి ఆ వృద్ధుడి బెడ్‌కు అంటుకున్న క్లాత్‌ను వెంటనే కింద పడేశాడు. దీంతో మంచానికే పరిమితమైన ఆ వృద్ధుడు కప్పుకున్న దుప్పటి లేదా మంచంపై ఉన్న పరుపునకు మంటలు వ్యాపించలేదు. ఒకవేళ అలా జరిగి ఉంటే ఆ వృద్ధుడు సజీవంగా కాలిపోయేవాడు. అయితే ఇది ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగిందో అన్నది తెలియలేదు.

మరోవైపు ఈ షాకింగ్‌ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో మామకు నిప్పు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించిన ఆ కోడలిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మంచానికే పరిమితమైన వృద్ధుడి సజీవ దహనానికి యత్నించిన ఆ మహిళను గుర్తించి శిక్షించాలని కొందరు డిమాండ్‌ చేశారు. మొబైల్‌ ఫోన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో ఇలాంటి దారుణాలు బయటపడుతున్నాయని మరి కొందరు పేర్కొన్నారు.

