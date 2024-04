April 4, 2024 / 03:42 PM IST

Viral Video | జ‌నాల‌ను తీవ్ర భ‌యాందోళ‌న‌కు గురి చేసి, ఓ ఇద్ద‌రు మ‌హిళ‌ల‌పై దాడి చేసిన ఓ చిరుత‌తో ఫారెస్ట్ అధికారి ఫైట్ చేశాడు. ప్రాణాల‌ను సైతం లెక్క చేయ‌కుండా ఆ చిరుత‌తో వీరోచిత పోరాటం చేసి.. దాన్ని ఎదురించాడు. చివ‌ర‌కు చిరుత‌ను త‌న చేతుల‌తో బంధించాడు ఆ ఫారెస్ట్ అధికారి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

సెంట్ర‌ల్ క‌శ్మీర్ గందేర్బ‌ల్ జిల్లాలోని ఫ‌తేహ్‌పూర‌ గ్రామంలోకి నిన్న ఉద‌యం ఓ చిరుత ప్ర‌వేశించింది. గాండ్రిస్తూ అంద‌ర్నీ భ‌య‌భ్రాంతుల‌కు గురి చేసింది. ఓ ఇద్ద‌రు మ‌హిళ‌ల‌పై కూడా చిరుత దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయ‌ప‌రిచింది. అప్ర‌మ‌త్త‌మైన గ్రామ‌స్తులు అట‌వీశాఖ అధికారుల‌కు, పోలీసుల‌కు స‌మాచారం అందించారు.

ఫ‌తేపూరి గ్రామానికి చేరుకున్న పోలీసులు, అధికారులు చిరుత క‌ద‌లిక‌ల‌పై నిఘా పెట్టారు. ఇక చిరుత‌ను బంధించే క్ర‌మంలో అది ఓ ఇంటి కంపౌండ్‌లోకి ప్ర‌వేశించింది. ఆ కంపౌండ్‌లోకి వెళ్లిన ఫారెస్టు అధికారికి చిరుత‌కు మ‌ధ్య కేవ‌లం రెండు అడుగుల దూరం మాత్ర‌మే ఉంది. అంత‌లోనే చిరుత అత‌నిపై దాడి చేసి చేతిని త‌న నోట చేజిక్కించుకుంది. ఫారెస్ట్ అధికారి ఏ మాత్రం త‌న ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా చిరుత‌తో ఫైట్ చేశాడు. మ‌రో ఫారెస్ట్ అధికారి చిరుత‌ను క‌ట్టెతో కొట్టాడు. అంద‌రూ క‌లిసి చిరుత‌ను అదిమిప‌ట్టేస‌రికి అది అధికారి చేతిని వ‌దిలి పెట్టింది.

ఎట్ట‌కేల‌కు చిరుత‌కు మ‌త్తు ఇచ్చి కేజ్‌లో బంధించారు. అనంత‌రం అట‌వీశాఖ అధికారులు చిరుత‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక గాయ‌ప‌డ్డ ఇద్ద‌రు ఫారెస్టు అధికారుల‌ను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. చిరుత‌తో పోరాడిన ఫారెస్ట్ అధికారిపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది.

Brave man. Leopard Caught alive at Fetehpora village in Ganderbal District of Central Kashmir. Leopard was roaming in the village and had created panic.#Kashmir #ganderbal#srinagar pic.twitter.com/pUNUozm7UB

— ASIF IQBAL BHAT (@asifiqbalbhat53) April 3, 2024