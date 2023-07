Delhi floods | ఇంకా తగ్గని యమునా నది ఉధృతి.. ఢిల్లీ ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలు

July 14, 2023 / 06:54 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని నీటమునిగింది. యమునా నది (Yamuna river) ఉధృతి ఇంకా తగ్గకపోవడంతో ఢిల్లీలో (Delhi) ఎక్కడ చూసినా నీళ్లే కనిపిస్తున్నాయి. ఎర్రకోట, ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం, సచివాలయం, మంత్రుల ఇండ్లు, ఎర్రకోట, రాజ్‌ఘాట్‌.. ప్రాంతాల్లో నీరు పెద్ద ఎత్తున చేరింది. రోడ్లు నదులను తలపిస్తుండటంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. నగరంలోని పలు రోడ్లను అధికారులు మూసివేశారు. పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పనిచేసుకోవాలని సూచించారు. మంచినీటి శుద్ధి ప్లాంట్లను (Water treatment plants) మూసివేయడంతో హస్తినలో ప్రజలు తాగునీటికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

#WATCH Delhi: People face problems due to water-logging situation on ITO road due to the increase in the water level of the Yamuna River. pic.twitter.com/XEOY6F4BGl

— ANI (@ANI) July 14, 2023