July 23, 2024 / 06:39 PM IST

Union Budget 2024 | కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ మంగళవారం పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌ను చూడటం కంటే అంబానీల పెండ్లి వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోను మళ్లీ చూడటం బెటర్‌ అంటూ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, ‘భారత్ పే’ సహ వ్యవస్థాపకుడైన అష్నీర్‌ గ్రోవర్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రికార్డు స్థాయిలో ఏడోసారి బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలమ్మ పద్దుపై అష్నీర్‌ ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘బడ్జెట్‌ చూడటం పరమ బోరింగ్‌గా ఉంది. జీవం లేని అర్థం పర్థం లేని విధంగా అనిపిస్తోంది’ అంటూ సెటైర్లు సంధించాడు.

అంతేగాక.. ‘మేం ఈసారి మనస్పూర్తిగా చేయలేకపోయాం. కానీ వచ్చేసారి ఇంకా బాగా చేస్తాం’ అని ఈ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టే సమయంలో వాళ్లు చెబితే బాగుండేది అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వ డొల్లతనాన్ని బయటపెట్టాడు. ఈ బడ్జెట్‌ సమావేశాలను చూడటం కంటే అంబానీల పెండ్లి వేడుకలకు సంబంధించిన క్యాసెట్‌ను మళ్లీ వీక్షించడం చాలా బెటర్‌ అంటూ వ్యంగ్యంగా స్పందించాడు. ‘అంబానీల పెండ్లి చూస్తే సమయాన్ని బాగా వినియోగించుకున్నవాళ్లం అవుతాం’ అని ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

Budget 2024 – ‘Boring, Lifeless and Meaningless’.

Instead of delivering this budget they could’ve just said – “Iss baar man sa nahi kar raha – agli baar dekh lenge agar kuchh karna hai toh”.

Actually watching yet another Ambani wedding function over this – would’ve been more…

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) July 23, 2024