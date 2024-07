July 6, 2024 / 05:08 PM IST

Zorawar light tank : ఇండియన్‌ ఆర్మీ (Indian Army) కోసం ‘డిఫెన్స్ రిసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (DRDO)’, లార్సెన్‌ అండ్‌ టుబ్రో (L&T) సంయుక్తంగా లైట్‌ ట్యాంక్‌ జొరావర్‌ (Zorawar) ను రూపొందించాయి. స్వదేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ లైట్‌ ట్యాంక్‌ను ఎడారి ప్రాంతాల్లో, ఎత్తయిన ప్రదేశాల్లో ఆర్మీ అవసరాల కోసం వినియోగించనున్నారు.

ఇండియన్‌ ఆర్మీ కోసం అభివృద్ధి చేసిన ఈ లైట్ ట్యాంక్‌ ప్రాజెక్టును ఇవాళ (శనివారం) డీఆర్‌డీవో చీఫ్‌ డాక్టర్‌ వీ కామత్‌ సమీక్షించారు. గుజరాత్‌లోని హజీరా ప్రాంతంలో ఈ సమీక్ష జరిగింది. అయితే ఈ లైట్‌ ట్యాంక్‌ కోసం ఇంజిన్‌లను అమెరికా నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పొరుగున ఉన్న చైనా సరిహద్దుల్లో భారీగా లైట్‌ ట్యాంకులను మోహరిస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో చైనాకు ధీటుగా భారత్‌ లైట్‌ ట్యాంకు జోరావర్‌ను అభివృద్ధి చేసింది.

#WATCH | Exclusive footage of the light tank Zorawar developed jointly by DRDO and Larsen and Toubro. The tank project being developed for the Indian Army was reviewed by DRDO chief Dr Samir V Kamat in Hazira, Gujarat today. The tank has been developed by the DRDO to meet the… pic.twitter.com/bkJHdWkoWo

— ANI (@ANI) July 6, 2024