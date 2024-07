July 28, 2024 / 04:18 PM IST

Students protest : ఢిల్లీలోని సివిల్స్‌ కోచింగ్‌ సెంటర్‌ సెల్లార్‌లో నీళ్లు నిండి ముగ్గురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనపై విద్యార్థి లోకం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో కరోల్‌బాగ్‌ మెట్రోస్టేషన్‌కు చేరుకుని ఆందోళనకు దిగారు. ముగ్గురు విద్యార్థుల ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైన కోచింగ్‌ సెంటర్‌ యాజమాన్యంపైన, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్‌ అధికారులపైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

#WATCH | Delhi: Students gathered at Karol Bagh Metro Station to protest against the death of 3 students after the basement of a coaching institute in Old Rajinder Nagar was filled with water yesterday. pic.twitter.com/jVIc6mhP00

— ANI (@ANI) July 28, 2024