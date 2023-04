April 12, 2023 / 01:57 PM IST

పట్నా: బీహార్‌ రాజధాని పట్నాలోని ఎయిర్‌పోర్టులో (Patna Airport) బాంబుపెట్టినట్లు ఇవాళ మధ్యాహ్నం అక్కడి పోలీసులకు ఓ ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చింది. దాంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు, ఎయిర్‌పోర్టు అధికారులు వెంటనే బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌ (Bomb squad)ను రంగంలోకి దించారు. హుటాహుటిన ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌ పరిసరాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నది.

ఎయిర్‌పోర్టు లోపల, బయట, పార్కింగ్‌ ఏరియాలో అణువణువు గాలిస్తున్నారు. కానీ, ఇప్పటివరకు బాంబు ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆనవాళ్లు కనిపించలేదు. బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌ సెర్చింగ్‌ ఇంకా కొనసాగుతున్నది. ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

#WATCH | Search operation underway by bomb squad team at Bihar’s Patna airport after a bomb threat call was received here. pic.twitter.com/HajtWw96L5

— ANI (@ANI) April 12, 2023