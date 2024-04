April 16, 2024 / 01:20 PM IST

Dimple Yadav : ఉత్తరప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సతీమణి, సమాజ్‌వాది పార్టీ నాయకురాలు డింపుల్‌ యాదవ్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. యూపీలోని మెయిన్‌పురి లోక్‌సభ స్థానం నుంచి ఆమె నామినేషన్‌ వేశారు. మెయిన్‌పురిలోని ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారికి డింపుల్‌ నామినేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించారు.

డింపుల్‌ యాదవ్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేసిన సందర్భంగా ఆమె భర్త అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌తోపాటు నియోజకవర్గానికి చెందిన ముఖ్య నేతలు ఆమె వెంట ఉన్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి జైవీర్‌సింగ్‌ ఆమెకు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా ఉన్నారు. కాగా, మెయిన్‌పురి లోక్‌సభ స్థానానికి లోక్‌సభ మూడో విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా మే 7న పోలింగ్‌ జరగనుంది.

#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) candidate from Mainpuri Lok Sabha Seat, Dimple Yadav files her nomination papers. Her husband and SP chief Akhilesh Yadav is also present.

BJP has fielded Uttar Pradesh Minister Jaiveer Singh from the Mainpuri seat.… pic.twitter.com/0IyoftldwQ

— ANI (@ANI) April 16, 2024