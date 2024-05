May 28, 2024 / 03:35 PM IST

Rajkot CP : గజరాత్‌ (Gujarat) రాష్ట్రం రాజ్‌కోట్‌ (Rajkot) నగరంలోని టీఆర్పీ గేమ్‌ జోన్‌ (TRP game zone) లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశాన్ని సిటీ కొత్త పోలీస్‌ కమిషనర్‌ బ్రజేశ్‌ కుమార్‌ ఝా సందర్శించారు. స్థానిక పోలీస్‌ అధికారులతో కలిసి ఘటనా ప్రాంతాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వారిని ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ఐపీఎస్‌ బ్రజేశ్‌ కుమార్‌ ఝా ఇవాళ రాజ్‌కోట్‌ కొత్త పోలీస్‌ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజ్‌కోట్‌ సీపీగా ఉన్న రాజు భార్గవను అగ్ని ప్రమాద ఘటన నేపథ్యంలో సోమవారం బదిలీ చేశారు. ఆయన స్థానంలో బ్రజేశ్‌ను నూతన సీపీగా నియమించారు.

కాగా రాజ్‌కోట్‌లోని టీఆర్పీ గేమ్‌ జోన్‌లో గత శనివారం ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఏకంగా 28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నది.

#WATCH | Gujarat: Rajkot’s newly appointed Police Commissioner Brajesh Kumar Jha visits and inspects the TRP Game Zone area fire incident site.

IPS Brajesh Kumar Jha took charge as Rajkot Police Commissioner replacing Raju Bhargava earlier today. Raju Bhargava was transferred… pic.twitter.com/X8xNP172jH

— ANI (@ANI) May 28, 2024