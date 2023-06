Sepoy DN Krishnan | ప్రమాదవశాత్తు కాలువలో పడి కొట్టుకుపోతున్న యువతి.. ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిన ఆర్మీ జవాన్‌.. వీడియో

June 18, 2023 / 12:32 PM IST

పటియాలా: ప్రమాదవశాత్తు కాలువలో పడి కొట్టుకుపోతున్న ఓ యువతిని ఇండియన్‌ ఆర్మీ జవాన్‌ డీఎన్‌ క్రిష్ణన్‌ ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడాడు. జవాన్‌ ధైర్య సాహసాలను స్థానికులు, పోలీసులు మెచ్చుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పంజాబ్‌లోని భక్రా కాలువ ఎప్పుడూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంటుంది. అయితే పటియాలా సమీపంలో ఓ యువతి ప్రమాదవశాత్తు ఆ భక్రా కాలువలో పడి కొట్టుకుపోసాగింది.

ఇది గమనించిన జవాన్‌ డీఎన్‌ క్రిష్ణన్‌ ప్రాణాలకు తెగించి వెంటనే కాలువలో దూకాడు. యువతిని పట్టుకుని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉండటంతో సాధ్యపడలేదు. స్థానికులు గమనించి బయటి నుంచి తాళ్లు అందించడంతో.. ఆ తాళ్ల సాయంతో యువతిని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.

#WATCH | Indian Army soldier, Sepoy DN Krishnan jumped into the ferocious Bhakra Canal near Patiala, Punjab & rescued a drowning teenage girl who had fallen in the canal: PRO Defence Chandigarh

(Video source: PRO Defence Chandigarh) pic.twitter.com/eJWZPSDbrm

— ANI (@ANI) June 18, 2023