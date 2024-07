Mayavati | ఆర్మ్‌ స్ట్రాంగ్ హత్య కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలి.. బీఎస్పీ చీఫ్‌ మాయావతి డిమాండ్‌

July 7, 2024 / 12:00 PM IST

Mayavati : తమిళనాడు బీఎస్పీ చీఫ్‌ కె ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ (K Armstrong) కు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షురాలు మాయావతి (Mayawati ) నివాళులు అర్పించారు. ఆదివారం ఉదయం బీఎస్పీ జాతీయ సమన్వయకర్త ఆకాశ్‌ ఆనంద్‌ (Akash Anand) తో కలిసి తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైకి చేరుకున్న మాయావతి.. అక్కడి నేరుగా ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ నివాసానికి చేరుకున్నారు.

అక్కడ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ భౌతికకాయంపై పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి మాయావతి నివాళులు అర్పించారు. ఆయన భార్యను, కుటుంబసభ్యులను కలిసి మాట్లాడారు. వారికి తాను అండగా ఉంటానని ధైర్యం చెప్పి ఓదార్చారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ హత్య కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల అంశాన్ని స్టాలిన్‌ సర్కారు సీరియస్‌గా తీసుకోవాలని సూచించారు.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: BSP Chief Mayawati and party’s National Coordinator, Akash Anand pay their last respects to Tamil Nadu BSP President K Armstrong.

K Armstrong was hacked to death by a group of men near his residence in Perambur on 5 July. pic.twitter.com/4kQImXFYX9

— ANI (@ANI) July 7, 2024