March 6, 2023 / 06:57 PM IST

శ్రీనగర్‌: దేశంలో ప్రతి ఏడాది హోలీ పండుగ ఘనంగా జరుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఉత్సాహంగా హోలీ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. కానీ, సరిహద్దుల్లో మనకు రక్షణగా ఉన్న సైనికులకు మాత్రం కుటుంబంతో హోలీ వేడుకలు జరుపుకునే అవకాశం ఉండదు. అందుకే వారు ఏ పండుగ వచ్చిన సమీప గ్రామస్తులతో కలిసి సంబరాలు చేసుకుంటారు.

తాజాగా జమ్ముకశ్మీర్‌ రాష్ట్రం సాంబా జిల్లాలోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంట బార్డర్‌ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్‌ జవాన్‌లు సమీప గ్రామస్తులతో కలిసి హోలీ పండుగ జరుపుకున్నారు. గ్రామస్తులు జవాన్‌లు కలిసి ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకున్నారు. జవాన్‌లు జాతీయ జెండాలు చేతబూని నృత్యాలు చేశారు. గ్రామస్తులు, జవాన్‌లు ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ హోలీ వేడుకలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు.

#WATCH| Border Security Force (BSF) personnel along with the local villagers celebrated the festival of Holi at the International border in Samba district of Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/6xCd68rFGD

— ANI (@ANI) March 6, 2023