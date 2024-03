March 23, 2024 / 03:41 PM IST

Protest : ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) కన్వీనర్‌ అర్వింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ అరెస్టును నిరసిస్తూ ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి. గురువారం అర్ధరాత్రి కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్ట్‌ చేయడంతో శుక్రవారం ఉదయం నుంచి ఆప్‌ శ్రేణులు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఆప్‌కు చెందిన పలువురు నేతలు, కార్యకర్తలతోపాటు ఢిల్లీ మంత్రి అతిషి కూడా ఈ ఆందోళనల్లో పాల్గొన్నారు.

#WATCH | Delhi: AAP leaders including Delhi Minister Atishi sit on a protest against the arrest of Delhi CM and AAP supremo Arvind Kejriwal. pic.twitter.com/iWu4OHlGAQ

— ANI (@ANI) March 23, 2024