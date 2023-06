Fire accident | గ్యాస్‌ గోదాంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఎగిసిపడిన అగ్నికీలలు.. Video

June 26, 2023 / 03:06 PM IST

రాజ్‌కోట్‌: గుజరాత్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. గ్యాస్‌ గోదాంలో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. రాజ్‌కోట్‌ జిల్లాలోని మోర్బీ మాలియా జాతీయ రహదారి పక్కన గాలా గ్రామం సమీపంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మంటలను గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

దాంతో పోలీసులు.. అగ్నిమాపక సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని చెప్పారు.

#WATCH | Gujarat: A massive fire breaks out at a gas godown on Morbi Maliya Highway near Gala Village of Rajkot District, earlier today. Fire tenders are present at the spot and operation underway to control the fire. More details awaited. pic.twitter.com/6suTgQfoiv

— ANI (@ANI) June 26, 2023