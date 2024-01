Fire accident | గ్రామంలో చెలరేగిన మంటలు.. పూర్తిగా దగ్ధమైన కొన్ని ఇళ్లు.. Video

January 29, 2024 / 04:38 PM IST

Fire accident: ఓ గ్రామంలోని కొన్ని ఇళ్లలో ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. గ్రామస్తులు నీళ్లు చల్లి ఆర్పే ప్రయత్నం చేసినా మంటలు మరింత పైకి ఎగిశాయి. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు ఇండియన్‌ ఆర్మీ సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు.

జమ్ముకశ్మీర్‌లోని బొనియార్‌ జిల్లా ట్రికంజన్‌ తాలూకాలోని బాచి గ్రామంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇళ్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. ప్రమాదానికిగల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని ఆర్మీ అధికారులు తెలిపారు. ఆర్మీ సిబ్బంది ఇళ్లలో మంటలను ఆర్పుతున్న దృశ్యాలను సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు..

#WATCH | Boniyar, Jammu and Kashmir | A fire broke out in the remote village of Bacchi in Trikanjan. Indian Army troops responded swiftly and dispatched water bowsers to the affected village and brought the fire under control: Indian Army

