July 19, 2024 / 06:45 PM IST

Rail Accident : వరుస రైలు ప్రమాదాలు ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. యూపీలో ఇటీవలి రైలు ప్రమాద ఘటన మరువకముందే గుజరాత్‌లో మరో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వల్సాద్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం గూడ్స్‌ ట్రైన్‌ వ్యాగన్‌ పట్టాలు తప్పింది. ఈ ప్రమాదంతో ఆ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

#WATCH | Gujarat: Wagon of a goods train derailed in Valsad. Rail services affected on the route. Officials present at the spot.

More details awaited. pic.twitter.com/FnGU5j7MWi

— ANI (@ANI) July 19, 2024