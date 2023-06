Video Shows Sonu Soods Fan Pulling Taxi With Nails In Back Actor Says Dont Do This

Actor Sonu Sood | వీపులో మేకులు గుచ్చుకుని ట్యాక్సీ లాగిన సోనూసూద్ అభిమాని.. వీడియో చూసి స్పందించిన నటుడు

June 14, 2023 / 04:52 PM IST

ముంబై: నటుడు సోనూ సూద్‌కు ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ మామూలుగా ఉండదు. కరోనా టైమ్‌లో లాక్‌డౌన్ సందర్భంగా మానవతా దృక్పథంతో ఆయన ఎంతో మందికి సాయం చేశాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎక్కడ ఏ విపత్తు వచ్చినా సోనూసూద్‌ బాధితులకు అండగా నిలుస్తూ వస్తున్నాడు. దాంతో అభిమానుల దృష్టిలో సూద్‌ దేవుడయ్యాడు. అందుకే అభిమానులు సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనపై రకరకాలుగా ప్రేమను చాటుకుంటారు. అయితే కొందరు ప్రేమ చూపించే తీరు కొంత విపరీతంగా ఉంటుంది. తాజాగా ముంబైకి చెందిన ఓ అభిమాని సోనూసూద్‌పై అలాగే తన ప్రేమను చాటుకున్నాడు.

వీపులో మేకులు గుచ్చుకుని, ఆ మేకులకు ట్యాక్సీ కారును తాళ్లతో కట్టి లాగాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను లలిత్‌ అగర్వాల్‌ అనే నెటిజన్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఆ వీడియోకు “In Mumbai, a man paying respect to the Real Hero #SonuSood by pulling the taxi with nails pierced in his back, (ముంబైలో ఓ వ్యక్తి వీపులో మేకులు గుచ్చుకుని ట్యాక్సీని లాగడం ద్వారా రియల్‌ హీరో సోనూసూద్‌పై తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు)” అనే క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు.

క్షణాల్లో ఆ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. వ్యూస్‌, లైకులు, కామెంట్ల వర్షం కురిసింది. ఈ క్రమంలోనే వీడియో సోనూసూద్‌ దృష్టికి కూడా వెళ్లింది. దాంతో ఆ వీడియోపై సూద్‌ స్పందించాడు. “Please don’t do this my brother, stay happy always and thanks for all the love (దయచేసి ఇలాంటివి చేయకు నా సోదరా, ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండు, నీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు) అని రిప్లయ్‌ ఇచ్చాడు.

ఇంతకూ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. ఓ వ్యక్తి మెడలో సోనూసూద్‌ చిత్రపటం వేసుకుని రోడ్డుపై నిలబడి ఉన్నాడు. అతని వీపులో రెండు మేకులు గుచ్చి ఉన్నాయి. ఆ మేకులకు తాళ్లతో కారును కట్టి అతను ముందుకు లాగాడు. ఈ దృశ్యాలను లలిత్‌ అగర్వాల్‌ తన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డు చేసి ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశాడు. దాంతో ఆ పోస్ట్‌ క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యింది. మరెందుకు ఆలస్యం..? ఆ వైరల్‌ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

Please don’t do this my brother 🙏 stay happy always and thanks for all the love ❤️🙏 https://t.co/5yEWwVX4iR — sonu sood (@SonuSood) June 14, 2023