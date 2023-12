December 11, 2023 / 02:01 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో ఇటీవల వెరైటీ ఫుడ్ కాంబినేష‌న్లు హోరెత్తుతుండ‌గా వీటిలో కొన్ని విచిత్ర ఫుడ్ కాంబోలు మాత్రం నెటిజ‌న్ల‌కు చిరాకెత్తిస్తున్నాయి. ఇక పేస్ట్రీ మ్యాగీ వీడియో (viral video) ఇటీవ‌ల మ‌ళ్లీ సోష‌ల్ మీడియాలో తిరిగి వైర‌ల‌వుతుండ‌గా ఇదేం కాంబినేష‌న్ అంటూ నెటిజ‌న్లు ఓ రేంజ్‌లో ఫైర్ అవుతున్నారు.

మ్యాగి నూడుల్స్‌ను చాక్లెట్ పేస్ట్రీతో మిక్స్ చేసిన రెసిపీపై యూజ‌ర్లు తెగ మండిప‌డుతున్నారు. ఈ డిష్‌ను వీధి వ్యాపారి త‌యారుచేస్తున్న వైర‌ల్ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. వ్యాపారి ప్యాన్‌పై ఆయిల్‌ను మ‌రిగించ‌డంతో ఈ వీడియో ప్రారంభ‌మ‌వుతుంది. ఆపై ప్యాన్ మీద చాక్లెట్ పేస్ట్రీ స్లైస్‌ను ఉంచి దానిలో ప‌లు మ‌సాలా దినుసులు మిక్స్ చేస్తాడు.

this is the way the world ends, not with a bang but with a pastry in the maggi 😭 pic.twitter.com/2tRwmS7suH

— Cow Momma (@Cow__Momma) December 10, 2023