కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నిరోధానికి ఎల్లప్పుడూ చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం ప్రతి ఒక్కరూ శానిటైజర్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

అయితే ఓ యవకుడు డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు ఏటీఎంకు వెళ్లాడు. అక్కడ డబ్బులు డ్రా చేసుకున్న తర్వాత.. అక్కడున్న శానిటైజర్‌ను గమనించాడు. మార్కెట్లో శానిటైజర్‌ దొరకకపోవడంతో.. ఇదే అదునుగా భావించిన ఆ యువకుడు దాన్ని చొక్కాలో దాచుకుని వెళ్లిపోయాడు. ఈ వీడియోను పాకిస్తాన్‌కు చెందిన నైలా ఇనయాత్‌ అనే జర్నలిస్టు తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతోంది.

అయితే ఇలాంటి ఘటనే ఇండియాలో కూడా జరిగిందని తెలుపుతూ ఓ యూజర్‌ కామెంట్‌ సెక్షన్‌లో వీడియోను పోస్టు చేశాడు. ఏటీఎంలో నగదు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు వచ్చిన ఆ యువకుడు శానిటైజర్‌తో చేతులు శుభ్రం చేసుకుని.. దాన్ని ఎత్తుకెళ్లాడు.



When you think no one is watching you.. pic.twitter.com/2V08SHHdwg