Rahul Gandhi | నీ ఆటోగ్రాఫ్‌ ఇస్తావా.. చిన్నారిని అడిగిన కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ.. వీడియో

August 28, 2023 / 10:19 AM IST

చెన్నై: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సినియర్‌ నేట, వయనాడ్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) భారత్‌ జోడో యాత్ర తర్వాత సాధారణ ప్రజలను కలుస్తూ వారి కష్ట సుఖాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా తమిళనాడులో (Tamil Nadu) పర్యటించిన ఆయన.. ఊటీలో (Ooty) పూర్తిగా మహిళల చేత నడుపబడుతున్న ఓ చాక్లెట్‌ ఫ్యాక్టరీకి (Chocolate factory) వెళ్లారు. అక్కడ వారు చాక్లెట్లతోపాటు వివిధ ఉత్పత్తులను ఎలా తయారుచేస్తారు, వారి అనుభవాలను గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓ చిన్నారి (Little girl) రాహుల్‌ చెంతకు వచ్చింది. కొద్దిగా ఆటోగ్రాఫ్‌ (Autograph) ఇస్తారా అంటూ పెన్ను, పేపర్‌ అతని చేతిలో పెట్టింది. ఆ బుక్‌లో తన సంతకం చేసిన తర్వాత.. తనకు ఓ ఫేవర్‌ చేస్తావా అంటూ ఆ చిట్టితల్లిని రాహుల్‌ గాంధీ అడిగారు.

ఆమె నవ్వుతూ ఓకే చెప్పింది. అదే నోట్‌బుక్‌ను ఆమెకు ఇచ్చి నీ ఆటోగ్రాఫ్‌ ఇవ్వవా అంటూ అడిగారు. సంతోషం వ్యక్తంచేసిన ఆ చిన్నారి.. చిరునవ్వులు ఒలకబోస్తూ తన పేరు రాసి ఇచ్చింది. తర్వాత రాహుల్‌ ఆ పేపర్‌ను చింపుకుని తన జేబులో పెట్టున్నారు. ఈ వీడియోను కాంగ్రెస్‌ (Congress) పార్టీ అధికారిక ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది తెగ వైరల్‌ అవుతున్నది.

