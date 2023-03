Mumbai Airport | ముంబై విమానాశ్రయంలో పట్టుబడిన 3 కిలోల బంగారం

March 12, 2023 / 09:33 AM IST

ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రయాల్లో భారీగా అక్రమ బంగారం (Gold) పట్టుబడుతూనే ఉన్నది. దేశంలో పసిడికి మంచి డిమాండ్‌ ఉండటంతో అక్రమార్కులు వివిధ మార్గాల్లో పసిడిని తరలిస్తున్నారు. అయితే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి రావడంతో అధికారులు విమానాశ్రయాల్లో బంగారాన్ని పట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా ముంబైలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో (Mumbai Airport) 3 కిలోల బంగారం పట్టుబడింది.

మార్చి 10న అడిస్‌ అబాబా (Addis Ababa) నుంచి ముంబై వచ్చిన విదేశీ ప్రయాణికులను (Foreign nationals) కస్టమ్స్‌ అధికారులు (Mumbai Customs) తనిఖీచేశారు. ఈ సందర్భంగా వారివద్ద 3 కిలోల బంగారం లభించింది. దాని విలువ రూ.1.40 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. లోదుస్తులు (Undergarments), బూట్లలో (Footwear) తరలిస్తున్నారని వెల్లడించారు. ముగ్గురిని అరెస్టు చేశామని చెప్పారు.

Maharashtra | On 10th March, over 3 Kg of gold valued at Rs 1.40 Crore seized from three foreign nationals who had arrived from Addis Ababa to Mumbai. Gold was found to be concealed in the undergarments and insole of the footwear: Mumbai Customs pic.twitter.com/FuWZNruq0d

— ANI (@ANI) March 12, 2023