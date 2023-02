February 7, 2023 / 11:37 AM IST

న్యూఢిల్లీ: న్యాయ‌వాది లెక్ష్మ‌ణ చంద్ర విక్టోరియా గౌరీ ఇవాళ మ‌ద్రాసు హైకోర్టు అద‌న‌పు జ‌డ్జిగా ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే జ‌డ్జిగా ఆమె నియామ‌కాన్ని నిలిపివేయాల‌ని దాఖ‌లైన పిటీష‌న్ల‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టిపారేసింది. సుప్రీంలో ఆ పిటీష‌న్ల‌పై విచార‌ణ జ‌రుగుతున్న స‌మ‌యంలోనే.. మ‌ద్రాసు హైకోర్టు జ‌డ్జిగా విక్టోరియా గౌరీ ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేశారు. గౌరీ నియామ‌కాన్ని ఆపివేయాల‌ని, ఆమెకు బీజేపీతో సంబంధాలు ఉన్నాయ‌ని హైకోర్టుకు చెందిన బార్ అసోసియేష‌న్ సుప్రీంలో పిటీష‌న్ వేసింది.

Tamil Nadu | Advocate Lekshmana Chandra Victoria Gowri takes oath as an additional judge of the Madras High Court.

Hearing in the plea against her appointment is ongoing in the Supreme Court. pic.twitter.com/pNvN3tePyt

— ANI (@ANI) February 7, 2023