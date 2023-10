October 2, 2023 / 12:24 PM IST

Viral Video | ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌ వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. అందరి చేతుల్లోనూ స్మార్ట్‌ ఫోన్లు ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది ‘రీల్స్’ (Reels) చేస్తూ గుర్తింపు కోసం తాపత్రయపడుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా వీడియోలు రూపొందించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తున్నారు. ఇలా వీడియోలు పోస్టు చేస్తూ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్‌గా (Social Media Influencer) గుర్తింపు పొంది రాత్రికి రాత్రే స్టార్‌డమ్‌ సంపాదించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సాహసాలకు కూడా వెనకాడట్లేదు. రీల్స్‌ పిచ్చితో ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు కూడా అలానే రీల్స్‌ పిచ్చితో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌ (Uttar Pradesh) బారబంకి (Barabanki) ప్రాంతానికి చెందిన ఫర్మాన్‌ (Farmaan) అనే 14 ఏళ్ల యువకుడు ఇన్‌స్టా రీల్స్‌ ( Insta Reels) కోసం పెద్ద సాహసమే చేశాడు. ఏకంగా రైలు వచ్చే సమయంలో దాని ముందు పట్టాల వద్ద రీల్స్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆ రైలు యువకుడిని ఢీ కొట్టింది. దీంతో ఫర్మాన్‌ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన జహన్‌గీరాబాద్‌ పోలీసు స్టేషన్‌ పరిధి (Jahangirabad police station area)లో చోటు చేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. కాగా, షాకింగ్‌ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

tw // disturbing

Barabanki: A teenager Farmaan (14) who was purportedly making a video for Instagram reels along the railway tracks was kiIIed when he was struck by a running train. pic.twitter.com/Ysxl895ABD

— زماں (@Delhiite_) September 30, 2023