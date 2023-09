G20 Summit | భార్య అక్షతా మూర్తితో కలిసి.. ఢిల్లీ చేరుకున్న బ్రిటన్‌ ప్రధాని రుషి సునాక్‌

September 8, 2023 / 03:30 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జీ20 సమ్మిట్‌ (G20 Summit) సందడి నెలకొన్నది. భారత్‌ అధ్యక్షత వహిస్తున్న ఈ కూటమి శిఖరాగ్ర సమావేశం ఈ నెల 9, 10న జరుగనున్నది. ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు అగ్ర దేశాల అధినేతలు ఢిల్లీ చేరుకుంటున్నారు. బ్రిటన్‌ ప్రధాని రిషి సునాక్‌ తన భార్య అక్షతా మూర్తితో కలిసి శుక్రవారం ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీకి వచ్చారు. కేంద్ర సహాయ మంత్రి అశ్విని కుమార్ చౌబే వారికి స్వాగతం పలికారు.

కాగా, బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని షేక్ హసీనా కూడా జీ20 సదస్సు కోసం శుక్రవారం ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. రైల్వే, టెక్స్‌టైల్స్ సహాయ మంత్రి దర్శనా జర్దోష్‌ ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. జపాన్ ప్రధాని ఫుమియో కిషిడా కూడా తన భార్యతో కలిసి ఢిల్లీ చేరుకున్నారు.

మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ గురువారమే భారత్‌కు వచ్చారు. జీ20 సమ్మిట్‌కు ముందు ప్రధాని మోదీ, బైడెన్‌ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు. ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన ద్వైపాక్షిక అంశాలపై వారిద్దరూ చర్చించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్, అమెరికా మధ్య పలు ఒప్పందాలు ఖరారు కానున్నట్టు తెలుస్తున్నది.

#WATCH | G 20 in India | United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak arrives in Delhi for the G 20 Summit.

He was received by MoS for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Ministry of Environment, Forest and Climate Change Ashwini Kumar Choubey. pic.twitter.com/NIHgQ00P23

— ANI (@ANI) September 8, 2023