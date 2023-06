Crime news | ఢిల్లీలో ఇద్దరు మహిళల దారుణ హత్య.. ముగ్గురు నిందితుల అరెస్ట్

June 18, 2023 / 01:41 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇవాళ ఉదయాన్నే ఘోరం జరిగింది. ఢిల్లీలోని ఆర్కే పురం పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరధిలోగల అంబేద్కర్‌ బస్తీ ఏరియాలో ఇద్దరు మహిళలు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టానికి తరలించారు. మృతుల పేర్లు పింకీ (30), జ్యోతి (29)గా పోలీసులు గుర్తించారు.

హత్యకు ముందు హతుల సోదరుడిని కలిసేందుకు వచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తులే ఈ హత్యలకు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఎందుకంటే హతుల సోదరుడిని కలిసేందుకు వచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తులు మనీ సెటిల్‌మెంట్‌ విషయమై అతనితో గొడవ పడినట్లు తమ ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం అనుమానితులు అర్జున్‌, మైఖేల్‌, దేవ్‌లను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.

Delhi | Two women were shot dead by unidentified assailants in Ambedkar Basti area of RK Puram PS limits, today.

The deceased have been identified as Pinky (30) and Jyoti (29). The assailants came for the victim’s brother primarily. Prima facie seems to be a money settlement… pic.twitter.com/D8FkYiHQwp

