Cubs in Zoo | బెంగాల్‌ జంతు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో బుల్లి మంచు చిరుతలు, రెడ్‌ పాండాల సందడి.. Video

August 11, 2023 / 01:15 PM IST

కోల్‌కతా: పశ్చిమబెంగాల్‌లోని జంతు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో మంచు చిరుత పిల్లలు, రెడ్‌ పాండా కూనలు సందడి చేస్తున్నాయి. డార్జిలింగ్‌లోని సింగలీలా నేషనల్‌ పార్కులో తీస్తా (Theesta), నీరా (Nira) అనే రెండు రెడ్‌ పాండాలు రెండు కూనలకు జన్మనిచ్చాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 15న ఒకే రోజు ఈ రెండు బుల్లి రెండ్‌ పాండాలు జన్మించాయి. ప్రస్తుతం సందర్శకులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. తల్లి రెడ్‌ పాండాలు, పిల్ల రెడ్‌ పాండాలకు ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి హాని జరుగకుండా అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

అదేవిధంగా డార్జిలింగ్‌లోని పద్మజా నాయుడు హిమాలయన్‌ జూపార్కులో జీమా (Zima) అనే మంచు చిరుత ఈ ఏడాది జూలై 28న రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ రెండు చిరుత పిల్లలు సందడి చేస్తూ సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే, ఈ చిరుత కూనల తల్లి జీమా వయస్సు ప్రస్తుతం 13 సంవత్సరాల 3 నెలలని, డార్జిలింగ్‌ జూలో ఇంత పెద్ద వయస్సులో పిల్లలు జన్మనిచ్చిన తొలి మంచు చిరుతగా జీమా గుర్తింపు పొందినదని జూ డైరెక్టర్‌ తెలిపారు.

#WATCH | West Bengal | Two Red Pandas – Teesta and Nira – gave birth to two cubs each on 15th April 2023 at Singalila National Park in Darjeeling. The mothers and cubs are being carefully monitored from a distance without causing any disturbance to them. A snow leopard, Zima gave… pic.twitter.com/r7NynRZWDB

— ANI (@ANI) August 11, 2023