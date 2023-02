F-35 Fighter Jets: ఏరో ఇండియా షోలో.. ఎఫ్‌-35 యుద్ధ విమానాలు

February 13, 2023 / 06:11 PM IST

బెంగుళూరు: ప్ర‌పంచంలోనే అత్యాధునిక ఎఫ్‌-35 యుద్ధ విమానాలు.. బెంగుళూరులో జ‌రుగుతున్న ఏరో ఇండియా షోలో మెరిశాయి. లాక్‌హీడ్ మార్టిన్‌కు చెందిన అడ్వాన్స్‌డ్ ఫైట‌ర్ జెట్ ఇది. ఫిఫ్త్ జ‌న‌రేష‌న్ అమెరికన్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌. ఏరో షోలో ఎఫ్‌-35 లైట‌నింగ్ 2, ఎఫ్‌-35ఏ వేరియంట్లు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి. భార‌తీయ నేల‌ను ఎఫ్‌-35 యుద్ద విమానాలు తాక‌డం ఇదే మొద‌టిసారి.

ఉటాహ్‌, అలస్కా వైమానిక స్థావ‌రాల నుంచి ఆ రెండు జెట్లు య‌ల‌హంక ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేష‌న్ చేరుకున్నాయి. ఈ రెండు విమానాల‌తో పాటు జ‌న‌ర‌ల్ డైన‌మిక్స్‌కు చెందిన ఎఫ్‌-16 ఫైటింగ్ ఫాల్క‌న్‌, బోయింగ్‌కు చెందిన సూప‌ర్ హార్నెట్‌లు కూడా బెంగుళూరు ఏరో షోకు వ‌చ్చాయి.

Two American F-35 fighter aircraft at the #AeroIndia show for the first time. The American contingent also includes the F-16 and F-18 fighter jets which have been offered to Indian armed forces for different requirements. pic.twitter.com/f9caMbvWTn

— ANI (@ANI) February 13, 2023