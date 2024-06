Train derail | పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్‌ రైలు.. రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం.. Video

June 7, 2024 / 02:14 PM IST

Train derail : హర్యానాలో బొగ్గు లోడుతో వెళ్తున్న ఓ గూడ్స్‌ రైలు శుక్రవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు పట్టాలు తప్పింది. రైలు ఆగ్రా నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రైలులోని రెండు బోగీలు పట్టాలు తప్పి బోల్తాపడ్డాయి.

అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. లోకోపైలట్‌లో సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. పట్టాలపై రైలు బోగీలు పడటంతో కాసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రైల్వే సిబ్బంది ఆ బోగీలను తొలగించి రైళ్ల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. ఘటనపై రైల్వేశాఖ దర్యాప్తు చేపట్టింది.

#WATCH | Faridabad, Haryana: Two coaches of a goods train loaded with coal, going from Agra to Delhi derailed near Faridabad railway station at around 9:30 am. No injuries have been reported. pic.twitter.com/uQd1ijcSnp

— ANI (@ANI) June 7, 2024