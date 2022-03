ఉక్రెయిన్‌ నుంచి ఢిల్లీకి చేరిన సీ-17 విమనాలు.. స్వదేశానికి 420 మంది విద్యార్థులు

March 4, 2022 / 08:56 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడి నేపథ్యంలో ఆ దేశం నుంచి భారతీయుల తరలింపు కొనసాగుతున్నది.

ఉక్రెయిన్‌లో చిక్కుకున్న భారతీయుల తరలింపునకు చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ గంగలో భాగంగా మరో రెండు

విమానాలు న్యూఢిల్లీ చేరుకున్నాయి. 420 మందితో హంగరీలోని బుడాపెస్ట్‌, రొమేనియాలోని బుకారెస్ట్‌ నుంచి

వైమానిక దళానికి చెందిన రెండు సీ-17 విమానాలు (C-17 aircrafts) ఢిల్లీ సమీపంలోని హిండన్‌ ఎయిర్‌బేస్‌లో దిగాయి. స్వదేశానికి తిరిగివచ్చిన విద్యార్థులకు కేంద్ర రక్షణ శాఖ సహాయమంత్రి అజయ్‌ భట్‌ స్వాగతం పలికారు.

#WATCH | Two C-17 Indian Air Force aircraft, carrying 210 Indian passengers each from #Ukraine, lands at their home base in Hindan near Delhi from Bucharest (Romania) & Budapest (Hungary).

MoS Defence Ajay Bhatt receives the students.#OperationGanga pic.twitter.com/WYolmwtOVi

— ANI (@ANI) March 4, 2022