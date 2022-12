ధనవంతుల జాబితాలో నంబర్‌ 1 స్థానానికి ఎప్పుడు వస్తారు..?.. ఆనంద్‌ మహీంద్రా రిప్లై ఏంటో తెలుసా..?

December 12, 2022 / 01:14 PM IST

Anand Mahindra | ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థల చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ.. తరచూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు, వీడియోలు షేర్‌ చేస్తుంటారు. పర్సనల్‌ విషయాలను ఎక్కువగా షేర్‌ చేయకపోయినా.. సమకాలీన అంశాల మీద మాత్రం ఆయన పోస్టులు పెడుతుంటారు. ఇదే సందర్భంలో నెటిజన్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు సైతం స్పందిస్తూ.. తనదైన శైలిలో సమాధానాలిస్తుంటారు.

ట్విట్టర్‌లో కోటి మంది ఫాలోవర్స్‌ ఉన్న ఆనంద్‌ మహీంద్రాను.. దేశంలో అత్యంత సంపన్నుడిగా ఎప్పుడవుతారు..? అని ఓ నెటిజన్‌ ప్రశ్నించాడు. ‘దేశంలో అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో మీరు 73వ స్థానంలో ఉన్నారు. నంబర్‌ 1 స్థానానికి ఎప్పుడు వస్తారు’ అని అడిగారు. దీనికి ఆనంద్‌ మహీంద్రా తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చారు. ‘నిజమేంటంటే. నేను ఎప్పటికీ అత్యంత ధనవంతుడిని కాలేను. ఎందుకంటే అది నా కోరిక కాదు’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

ఇటీవల దేశంలో అత్యంత సంపన్నుల జాబితా 2022ను ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఫోర్బ్స్‌ జాబితా ప్రకారం.. 2.1 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన ఆస్తులతో ఆనంద్‌ మహీంద్రా 91 స్థానంలో ఉన్నారు. దేశంలో తొలి వంద స్థానాల్లో నిలిచిన సంపన్నుల మొత్తం ఆస్తుల విలువ 800 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఫోర్బ్స్‌ ప్రకటించింది.

@anandmahindra YOU ARE Using best steel while manufacturing cars and tractors which is life saving. YOU ARE ALREADY NUMBER 1 https://t.co/PeGinrA2Wx

— Citizen ✪ (@strictworld) December 12, 2022