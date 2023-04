April 13, 2023 / 12:03 PM IST

ల‌క్నో: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌(Uttar Pradesh)లో దారుణం జ‌రిగింది. షాజాహ‌న్‌పూర్‌లో ఓ మేనేజ‌ర్‌(Manger)ను చిత‌క్కొట్టి చంపేశారు. ఆ త‌ర్వాత ఆ మృత‌దేహాన్ని ప్ర‌భుత్వ ఆస్ప‌త్రి ముందు ప‌డేశారు. ట్రాన్స్‌పోర్టు వ్యాపార‌వేత్త వ‌ద్ద శివ‌మ్ జోరీ(Shivam Jori) అనే వ్య‌క్తి మేనేజ‌ర్‌గా చేస్తున్నాడు. అయితే ఓ పార్సిల్ మిస్సింగ్ విష‌యంలో అత‌నిపై ఆ కంపెనీ ఓన‌ర్లు అటాక్ చేశారు. ఓ పోల్‌కు క‌ట్టేసి మ‌రీ అత‌న్ని రాడ్డుతో చిద‌క‌బాదారు. ఆ మేనేజ‌ర్ దొంగ‌తానానికి పాల్ప‌డిన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి.

A man in Uttar Pradesh's #Shahjahanpur was beaten to death. Video showed man tied to a pole and a man repeatedly hit him with a rod. The manager was reportedly accused of theft.#UttarPradesh #crime pic.twitter.com/H1D4oJntdK

