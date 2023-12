December 26, 2023 / 10:26 AM IST

Himachal | వారాంతం సెలవులకు అనుగుణంగా క్రిస్మస్‌, న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు రావటంతో దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటక ప్రదేశాలకు జనం పోటెత్తుతున్నారు. వివిధ రాష్ర్టాల్లో ప్రఖ్యాత పర్యాటక ప్రదేశాలన్నీ జనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతమైన హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌కు జనం బారులు తీరుతున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు (traffic jam) తలెత్తాయి. దీంతో ఓ వ్యక్తి ట్రాఫిక్‌ జంఝాటాన్ని తప్పించుకునేందుకు ఏకంగా నదిలోకి కారును పోనిచ్చాడు.

లాహౌల్ వ్యాలీలోని చంద్రా నదిలో మహీంద్రా థార్‌ ఎస్‌యూవీ (Mahindra Thar SUV) వాహనాన్ని నడుపుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఆ సమయంలో నదిలో నీరు పెద్దగా లేకపోవడంతో ఎలాంటి ప్రమాదం సంభవించలేదు. అయితే ఆ పర్యాటకుడి నిర్లక్ష్య పూరిత వైఖరిపై స్థానికుల నుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మరోవైపు, ఈ వీడియో పోలీసుల దృష్టికి చేరడంతో వారు.. సదరు డ్రైవర్‌పై మోటార్ వాహనాల చట్టం-1988 కింద కేసు నమోదు చేశారు.

“Outrageous scene near Sissu in Himachal as a tourist brazenly drives into the Chandra river, displaying a shocking disregard for the fragile ecosystem. To all visitors: these areas aren’t a playground for your antics! Urgent call to @himachalpolice and the government to crack… pic.twitter.com/406ZGWAwPd

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) December 24, 2023