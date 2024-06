June 13, 2024 / 03:17 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర బొగ్గు, గ‌నుల శాఖ మంత్రి జీ కిష‌న్‌ రెడ్డి(G Kishan Reddy) ఇవాళ మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశంలోని అన్ని ప్ర‌దేశాల్లో కావాల్సినంత విద్యుత్తు అందుబాటులో ఉన్న‌ట్లు పేర్కొన్నారు. గ‌తంలో బొగ్గు కొర‌త వ‌ల్ల‌, అవ‌స‌రానికి తగిన‌ట్లు విద్యుత్తు అందుబాటులో లేద‌ని, రాబోయే అయిదేళ్ల‌లో సంక‌ల్ప పాత్ర‌లో చేసిన వాగ్దానాల‌ను పూర్తి చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ త‌రం కోసం ప‌ట్టుద‌ల‌, దీక్ష‌, క్ర‌మిశిక్ష‌ణో ప‌నిచేయ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి కిష‌న్‌ రెడ్డి వెల్ల‌డించారు. బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ‌కు ఇవాళ ఛార్జ్ తీసుకున్న‌ట్లు మంత్రి తెలిపారు. గ‌తంలో ప్ర‌ధాని మోదీ ఆదేశాల మేర‌కు ప్ర‌హ్లాద్ జోషీ, పీయూష్ గోయ‌ల్ .. బొగ్గు శాఖ మంత్రులుగా చేశార‌న్నారు. క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌, డొమ‌స్టిక్‌, వ్య‌వ‌సాయానికి చెందిన కరెంటు కొర‌త లేద‌న్నారు.

#WATCH | Delhi | Union Minister For Coal and Mines, G Kishan Reddy says, “Today, sufficient power is available in all places in the country. Earlier, due to coal shortage, sufficient power was not available. We will fulfil all promises made in our ‘sankalp patra’ in the next five… pic.twitter.com/1TIlwcS3O0

— ANI (@ANI) June 13, 2024