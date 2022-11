బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో విదేశీయులు.. చర్యలు తీసుకోవాలని టీఎంసీ నేత డిమాండ్‌

November 24, 2022 / 02:57 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: గుజరాత్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఆ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ కుటిల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది. బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కొందరు విదేశీలు పాల్గొన్నారు. ఆ పార్టీ కండువాలు కూడా ధరించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వాన్ని వారు ప్రశంసించారు. గుజరాత్‌ బీజేపీ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, సామాజిక కార్యకర్త, తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ (టీఎంసీ) జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సాకేత్ గోఖలే ఈ వీడియోపై స్పందించారు. దీనిపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల ప్రచారం కోసం విదేశీయులను బీజేపీ వినియోగిస్తున్నదని విమర్శించారు. బీజేపీ కండువాలు ధరించి ఆ పార్టీ కోసం ప్రచారం చేస్తున్న విదేశీయులపై తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల కమిషన్‌కు లేఖ రాశారు. ‘భారతీయ ఎన్నికల్లో విదేశీ జోక్యానికి ఇది సమానం. 1951 ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం, భారత్‌ వీసా చట్టాలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించడమే’ అని అందులో పేర్కొన్నారు.

