November 26, 2022 / 10:16 AM IST

రాయ్‌పూర్‌: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్‌ జిల్లాలో పోలీసులు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు చనిపోయారు. బీజాపూర్‌లోని పెమెరా అటవీ ప్రాంతంలో సీఆర్‌పీఎఫ్‌, డీఆర్‌జీ, ఎస్‌టీఎఫ్‌ జవాన్లు సంయుక్తంగా మావోయిస్టుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు.

ఈ క్రమంలో ఇరుపక్షాలకు మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయని, పోలీసుల కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు చనిపోయారని బీజాపూర్‌ ఎస్పీ ఆంజనేయ వర్షిణి తెలిపారు. ఘటనా స్థంలో లభించిన ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. ఆ ప్రాంతంలో ఇంకా ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతున్నదని వెల్లడించారు.

Chhattisgarh | Three naxals killed in an encounter with CRPF, DRG and STF jawans who were carrying out an anti-naxal operation. The encounter took place in forest area under Mirtur Police Station limits in Bijapur. Arms recovered from the spot: Bijapur SP Anjaneya Varshney

